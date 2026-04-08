BTSが、5thアルバム『ARIRANG』の収録曲より「Hooligan」のMVを公開した。今作は、大人数のダンサーと調和した7人のメンバーによるパフォーマンスが圧巻の映像に仕上がっているという。JINが神秘的な静寂の中に登場し、黒い覆面を被る。彼の行動が合図をしたかのように、すぐさま数十人のダンサーが集まり、爆発的な群舞を繰り広げ、食べ物や酒が並ぶ耽美的な祝祭のシーンは、華やかな視覚的楽しさをもたらしている。今回は、キー