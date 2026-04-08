五味文彦「いにしえの王は語る」 緻密な描写と作家の観察眼で対象の本質を描き出す「写実絵画」。千葉市にある「写実絵画」専門美術館の所蔵品を香川県で見ることができます。 高松市の香川県立ミュージアムが初めて開いたものです。 「写実絵画の殿堂」と呼ばれる千葉市の「ホキ美術館」のコレクションのうち、20代～80代までの作家27人の作品64点が展示されています。 初日の8日は、保木博子館長