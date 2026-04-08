ローソンの「からあげクン」は4月15日で発売40周年を迎える。軽食ニーズを捉え、店内調理のファストフード（FF）の主力として成長、累計販売は約48億食に達した。40周年はキャンペーンや新商品、グッズなどを展開し「50年、100年と続くブランド」への進化を目指す。同社は1979年、コンビニ業界で初めてフライヤーを導入し出来立て商品を提供。その7年後に「からあげクン」を発売した。米国視察でチキンナゲットの若者人気に着