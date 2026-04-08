ファミリーマートは4月7日、あんぱんやピザパンなど人気パン3品で、“超も〜っちり”食感を打ち出した新シリーズを全国発売した。生地のもっちり感を高め、パンカテゴリーの競争力を強化する狙いだ。同シリーズは「生コッペパン」や「白生パン」に続く、食感と生地のおいしさを軸にした商品開発の一環。約半年をかけ、複数のでんぷんを組み合わせて水分保持と弾力のバランスを追求。従来品よりも満足感の高いもっちり感を実現