2026年のゴールデンウィークは、全国的に低気圧や前線の影響を受けやすく、東日本・西日本を中心に雨や曇りの日が多くなるでしょう。雨や風が強まるタイミングもある見込みです。気温は期間を通して高めとなる見込みですが、朝晩と日中の気温差が大きくなりそうです。2026年ゴールデンウィークの天気傾向日本気象協会は、2026年のゴールデンウィークの天気と気温の傾向を発表しました。日本気象協会の独自予測によると、ゴールデ