石川県の山野県政を支える布陣です。8日から石川県の新たな人事体制がスタートし、山野知事が幹部らを激励しました。山野知事が就任して初めてとなる新年度の石川県の定期人事異動。地震や豪雨の対応にあたった危機対策課については、災害対応を本格化させるため、危機管理政策課と防災対策課に再編させます。また、奥能登の新病院構想などについて、担当する奥能登地域医療対策室を新設するなど新たな体制となり、8日、山野