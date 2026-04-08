おやつを食べたい気持ちと怖い気持ちの間で葛藤をする猫ちゃんの姿が可愛いと話題です。動画には「エース君ビビリ…そこもカワイイ」「警戒してるエースくん、可愛いなぁ」等のコメントが寄せられ4万回以上再生されているようです。 【動画：家に大工さんが来ると、ベッドの下に隠れてしまった猫→おやつで誘い出そうとしたら…『葛藤している様子』が可愛すぎる】 ベッド下に隠れるエースくん YouTube