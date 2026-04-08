おやつを食べたい気持ちと怖い気持ちの間で葛藤をする猫ちゃんの姿が可愛いと話題です。動画には「エース君ビビリ…そこもカワイイ」「警戒してるエースくん、可愛いなぁ」等のコメントが寄せられ4万回以上再生されているようです。

【動画：家に大工さんが来ると、ベッドの下に隠れてしまった猫→おやつで誘い出そうとしたら…『葛藤している様子』が可愛すぎる】

ベッド下に隠れるエースくん

YouTubeチャンネル「musubiyori」に投稿されたのは、2020年生まれの男の子エースくんのある日の姿です。動画投稿時、隣の部屋をリフォーム中だったという飼い主さん宅。隣の部屋で大工さんが出入りしているため、エースくんは警戒モードになっていたそう。

エースくんは、ベッドの下に隠れて出てこなくなってしまったといいます。一方、同居猫のおむすびちゃんは堂々とした様子だったそう。エースくんのことを「何してるの？」とでも言いたげに見ていたのだとか。

おやつでおびき出す作戦

なかなか出てこないエースくんを、飼い主さんはおやつで外に誘い出すことにしたそう。エースくんの前にカリカリのおやつを置いてみたといいます。

エースくんは、おやつが欲しそうな顔をするものの、ベッドの下からは出てこなかったそう。エースくんの中で、食べたい気持ちと怖い気持ちが戦っている様子だったといいます。

ビビりながらもおやつをパクリ

飼い主さんは、徐々におやつをエースくんに近づけていき、おやつをエースくんにだいぶ近づけるとやっと食べてくれたそう。しかし、飼い主さんが「出ておいで」といっても、エースくんはベッドの下から出てこなかったのだとか。

当初はビビりまくりなエースくんだったようですが、現在は大工さんの出入りにも慣れてくつろげるようになったそう。エースくんがベッドの下から出て来てくれて、飼い主さんも一安心したようです。

ご紹介した投稿は4万回以上再生され「エース君ビビリ…そこもカワイイ」「警戒してるエースくん、可愛いなぁ」等のコメントが寄せられ、ビビりなエースくんの姿が可愛いと注目を集めていたようです。

YouTubeチャンネル「musubiyori」では、今回ご紹介したエースくんやおむすびちゃんの日々の可愛い姿が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「musubiyori」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。