猫の介護に関する『施設・サービス』4選 猫の終生飼育は飼い主さんの義務です。しかし介護となると、ひとりでは到底乗り越えられない壁にいくつも遭遇することでしょう。 猫が長生きできるようになった今、猫も人間のような介護サービスが受けられるのはご存知でしょうか。残念ながら介護保険という制度はありませんが、手を差し伸べてくれる場は着実に増えています。 今回は、猫と飼い主さんを対