日本維新の会の藤田文武共同代表（45）が、7日放送のBSフジ「居酒屋プライム放談」（後9・00）に出演し、少年期や学生時代を振り返った。大阪・寝屋川市出身。「大阪のビバリーヒルズと言われている」と地元を称した。父は空手の道場を運営していたという。既に亡くなっているが、「亡くなったから別に個人情報を言ってもいいと思うんですけど、関西大学の空手部の主将やったんですよ」とも明かした。2年次には全国制覇もした