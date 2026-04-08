ゴンチャ ジャパンは、『GO!GO!MANGO!』と題したアジアンデザートティーシリーズの第1弾として、昨年好評だった「マンゴーミニパール」を2026年4月9日に発売する。マンゴー果肉を昨年比1.5倍に増量し、より贅沢な味わいに進化したという。今回は発売に先駆けて、ひと足早く「マンゴーミニパール ミルクティー」を試飲した。商品概要とあわせて、実際に飲んで感じた味わいをレポートする。【マンゴーミニパールの画像はこちら】人気