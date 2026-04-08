俳優・岸谷五朗（61）の妻で歌手の岸谷香（59）が8日、自身のインスタグラムを更新。モロッコで世界遺産を観光中、気分がどん底になったエピソードを明かした。【写真】モロッコの世界遺産観光中…岸谷香“悲劇”のシーン投稿で、「まずは言い訳から失礼します」と書き出し、「モロッコ旅後半が始まろうとしていたある日、アイトベンハドゥという世界遺産、赤い煉瓦を積み上げて造られた要塞とでも言えばいいのかな、凄い所に