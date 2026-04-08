お笑いコンビ・空気階段として活躍する鈴木もぐらさんの思い出のそばには、いつも「うまい飯」があったそうです。そこで今回は、鈴木さんが食に対する探究心と愛を凝縮したエッセイ『没頭飯』から一部を抜粋し、食を通じて鈴木さんの人生に迫ります。【写真】鈴木もぐらさん「『鈴木』は私にいちばんなじんでいる名字ですが、私が望んで『鈴木』になったことは一度もないというのは不思議ですねえ」* * * * * * *父親のまなざし私