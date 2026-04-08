◆二人を止めようと両軍選手が入り乱れる菊池雄星投手（34）が先発登板した7日（日本時間8日）のエンゼルス−ブレーブス戦（エンゼルスタジアム）で大乱闘が勃発した。エンゼルスが2−4と2点ビハインドで迎えた5回裏の攻撃中だった。二死一塁で打席には初回に先制2ランを放ち、3回の第2打席では左手首付近に死球を受けていた4番・ソレア。ブレーブスのマウンドには4回まで2失点と好投していた先発右腕のロペスが上がっており、