国内201店舗を展開するファミリーレストラン「和食さと」は、4月9日から期間限定で「天然めばちまぐろ食べ放題コース」を開始する。同コースは、120分制の食べ放題（しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉の3コース）に追加する形で提供され、各コース利用者はめばちまぐろメニューも食べ放題で楽しめる。提供期間は5月27日までを予定している。ファミリーレストラン「和食さと」■コース概要「天然めばちまぐろ食べ放題コース」は、以下の