【期間限定】和食さと“天然めばちまぐろ食べ放題” 寿司・丼・竜田揚げなど約10品を用意

国内201店舗を展開するファミリーレストラン「和食さと」は、4月9日から期間限定で「天然めばちまぐろ食べ放題コース」を開始する。

同コースは、120分制の食べ放題（しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉の3コース）に追加する形で提供され、各コース利用者はめばちまぐろメニューも食べ放題で楽しめる。提供期間は5月27日までを予定している。

ファミリーレストラン「和食さと」

■コース概要

「天然めばちまぐろ食べ放題コース」は、以下の3コースで展開する。

・さと式焼肉 天然まぐろ＆牛＆豚プレミアムコース

大人1人：税込5,599円

・さとしゃぶ 天然まぐろ＆牛＆豚プレミアムコース

大人1人：税込5,269円

・さとすき 天然まぐろ＆牛＆豚プレミアムコース

大人1人：税込5,269円

■寿司・丼・揚げ物まで多彩なまぐろメニュー

同フェアでは、「まぐろのお造り」や「赤身にぎり」といった定番メニューに加え、アレンジ寿司や揚げ物など、多彩なまぐろ料理を用意する。

【画像はこちら】和食さと「天然めばちまぐろ食べ放題コース」で提供するメニュー

使用するめばちまぐろは、大きさや鮮度にこだわり、厳選したものを採用しているという。

〈主なラインアップ（一部抜粋）〉

・まぐろのお造り

・赤身にぎり

・炙りにぎり

丁寧に炙ったまぐろに薬味を添えた一品

・ザクザク醤油にぎり

ガーリックの風味とザクザクとした食感が特徴

・まぐろと長芋の手巻き寿司

店仕込みの漬けまぐろと長芋を合わせた一品

・混ぜて食べるまぐろキムチ

旨辛な味わいが特徴

・まぐろの山かけ

なめらかなとろろと天然まぐろを組み合わせたメニュー

・まぐろしぐれ煮

特製だしで炊き込み、旨味を引き出した一品

・まぐろの山かけ丼

・まぐろの竜田揚げ

■幅広い食べ放題メニューで集客強化

和食ファミリーレストラン「和食さと」は、しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉の3種の食べ放題に加え、季節感のある御膳を中心としたフェアメニュー、丼・麺類からお子様メニューまで幅広く展開している。

食べ放題の中でも人気の「さとしゃぶ 牛＆豚プレミアムコース」では、鍋食材や寿司などの一品料理を含め、約100種類以上のメニューが食べ放題で楽しめる。

さらに、自分で作るソフトクリームも提供しており、ソースやトッピングを自由に選べる点が利用客から支持を集めているという。

ファミリーレストラン「和食さと」