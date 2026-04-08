【モデルプレス＝2026/04/08】音楽番組『Star Song Special Season3』の第2回が、4月9日16時よりPrime Video独占で配信スタート（隔週木曜午後4時〜）。NEWSの増田貴久が、ゲストとして出演する。【写真】39歳NEWSメンバー、ジュニアとNGなしのコラボトーク◆増田貴久「世界に一つだけの花」披露スタジオライブでは、増田がジュニアの5人（鈴木悠仁／B&ZAI、稲葉通陽／B&ZAI、北川拓実、中村浩大、岸蒼太）とスペシャルコ