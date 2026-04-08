プロ野球中日は2026年4月7日、横浜スタジアムでDeNAと対戦し、5−3で逆転負けを喫した。「勝っても負けてもスッキリ切り替えて」中日は初回、1死1、3塁の場面で、細川成也外野手（27）がレフト前にタイムリーを放ち1点を先制した。1点をもらった先発・金丸夢斗投手（23）は、3回まで無失点に抑えるも、4回につかまった。この回、2つのタイムリーツーベースなどで一挙に4点を失った。チームは9回に2点を返すも、反撃はここまで。今