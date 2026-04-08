一般的なT字型のピーラーは、野菜の形状によって使いにくいことも…。効率の悪さが気になります。ですが、ダイソーで見つけた『回転ピーラー』がその悩みを解消してくれました！ヘッドの向きを切り替えられて作業効率がアップ！不慣れな“あの作業”も無理なく行えて優秀ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：回転ピーラー価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：4550480618951ヘッドの向きを変えられて