INI グローバルボーイズグループINIが出演する、パーソナライズヘアケアブランド「MEDULLA（メデュラ）」の新CM『僕と君を繋ぐ世界に一つだけのヘアケア』篇が８日、順次WEBで公開される。INIは、11人それぞれが異なる個性や魅力を持ち、「一つの型に収まらないグループ」として支持を集めている。その多様性や成長のストーリーは、一人ひとりに最適な処方を提案するMEDULLAのパーソナライズ思想と高い親和性を持つ