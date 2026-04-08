フジテレビ系ドラマ「東京Ｐ．Ｄ．警視庁広報２係」は７日、最終回を迎えた。最後にここまでほぼ働いていなかった広報課長・真部（本多力）がまさかの行動力を発揮し、ネットを驚かせた。幹事長爆殺未遂事件の犯人を名乗る大沼（大塚明夫）は、安藤（緒形直人）を人質にとり、爆殺未遂事件の再捜査と、現場の生中継を要求。大沼には死んでもらいたい公安と警視総監・藤原（吹越満）は、ＳＡＴを投入。隙あらば大沼を射殺しよう