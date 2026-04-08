アイ・オー・データ機器とバーベイタムジャパンは8日、両社のパートナーシップを強化するとともに、ブルーレイドライブおよびディスク製品の提供を続けることができるよう尽力していくと発表した。 具体的な取り組みとしては、商品提供が継続できるよう、部材確保や生産体制を調整するほか、「ブルーレイディスクに記録する」ニーズに合わせた新商品の提案や、関連商品の企画