◇NBAレイカーズーサンダー（2026年4月7日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（28）が7日（日本時間8日）の本拠地サンダー戦で先発出場する。レイカーズは2日（同3日）の敵地サンダー戦でドンチッチが左ハムストリングを肉離れ。重傷度はグレード2で全治3〜6週間と残りレギュラーシーズンは欠場。そしてプレーオフも1回戦欠場も濃厚となった。さらにオースティン・リーブスも同じ試合中に左脇腹から