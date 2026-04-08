◇NBA レイカーズーサンダー（2026年4月7日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

レイカーズの八村塁（28）が7日（日本時間8日）の本拠地サンダー戦で先発出場する。

レイカーズは2日（同3日）の敵地サンダー戦でドンチッチが左ハムストリングを肉離れ。重傷度はグレード2で全治3〜6週間と残りレギュラーシーズンは欠場。そしてプレーオフも1回戦欠場も濃厚となった。

さらにオースティン・リーブスも同じ試合中に左脇腹から背中を気にして一旦ロッカールームに。その後、コートに戻ってプレーを続けていた。「リバウンドを取りに戻った時に少し体を伸ばしすぎてしまい、何か違和感を感じていた」とリーブスは試合後に説明した。MRI検査で左腹斜筋の負傷の診断。重傷度はグレード2で全治4〜6週間で残りレギュラーシーズンは欠場。リーブスもプレーオフ1回戦欠場が濃厚となった。

レギュラーシーズン残り4試合。この日は本拠地でサンダーを迎え撃った。ドンチッチとリーブスが欠く中で、この日はレブロン・ジェームズも左足の痛みで欠場。さらにはジャクソン・ヘイズも左足の痛みで欠場する。

多くの主力を欠く中で、八村がスタメン出場する。