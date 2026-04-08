レアル・マドリードに所属するU−19スペイン代表MFチアゴ・ピタルチが、チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝におけるクラブ史上最年少出場記録を樹立した。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』が伝えている。CL準々決勝が7日に行われ、レアル・マドリードはバイエルンと対戦。41分にルイス・ディアスに先制点を決められると、46分にはハリー・ケインに追加点を奪われた。74分にキリアン・エンバペが1点を返した