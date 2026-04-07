とちぎテレビ 不登校の中学生の学ぶ環境を支援する特例校が４月、那須塩原市に開校し７日、市内の中学校関係者などに施設が公開されました。 施設が公開されたのは、那須塩原市南郷屋に開校した学びの多様化学校「三島中学校分教室プリズム」です。プリズムは、昨年度まで不登校の児童生徒ための適応指導教室だった「ハートフルスペースあすなろ」の建物を改装し、三島中学校の分教室として開校しました。 従