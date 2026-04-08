福田正博フットボール原論■イギリス遠征で２連勝したサッカー日本代表。これでＷ杯メンバー発表前最後の強化試合を終えたことになる。５月に発表される最終メンバーは誰になるのか。福田正博氏に聞いた。イングランド戦でもボール奪取力を見せた佐野海舟photo by Miki Sano【よさを見せたボランチのふたり】日本代表はスコットランド、イングランドとのアウェー２連戦を共に１−０で勝利した。今回強く感じたのは、選手たち