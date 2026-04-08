納豆といえば、長らく外国人にもっとも不人気とされた日本食だが、その納豆が海外で注目を集めている。不人気の理由は「ねばねば」と独特の「におい」だが、今ではSNSに「#Natto」「#Nattochallenge」などとして、外国人が納豆を食べる動画がアップされている。 財務省貿易統計によれば、納豆の輸出量は2017年の1752トンから2025年の5248トンへと8年で約3倍に急増している。輸出全体の約半分を中国とアメリカが占めているが、他の