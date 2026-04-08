キッチンや洗面まわりで、吸盤タイプのアイテムがうまく付かずに落ちてしまうこと、意外と多いですよね。ダイソーのジェル吸盤を採用したフックなら、これまで貼りづらかった面にも取り付けやすく、しっかり固定できます！すりガラスのような少しザラついた面にも対応しているのが嬉しいポイントです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：キッチンツールフック（ジェル吸盤）価格：￥220（税込）耐荷重（約）：800g販売ショ