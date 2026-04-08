100円じゃないけど買いでした！「今までのイライラは何だったの？！」優秀収納小物

キッチンや洗面まわりで、吸盤タイプのアイテムがうまく付かずに落ちてしまうこと、意外と多いですよね。ダイソーのジェル吸盤を採用したフックなら、これまで貼りづらかった面にも取り付けやすく、しっかり固定できます！すりガラスのような少しザラついた面にも対応しているのが嬉しいポイントです。

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商品情報

商品名：キッチンツールフック（ジェル吸盤）

価格：￥220（税込）

耐荷重（約）：800g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480880679

この吸盤、画期的！ザラザラ面にもピタッと密着！ダイソーの『キッチンツールフック（ジェル吸盤）』

吸盤タイプのフックって、つるっとした面じゃないと使えない印象がありませんか？少しでもザラついていると、すぐ落ちてしまうことも。

ダイソーで見つけた『キッチンツールフック（ジェル吸盤）』は、粘着ジェル状の吸盤を採用しているのが特徴。

これまで設置が難しかった曇りガラスやすりガラスのような、細かい凹凸がある面にも取り付けることができます。つや消しの面でも固定できるから、収納の幅が広がります。

価格は220円（税込）。プラスチック製の台座にシルバー塗装が施されていて、パッと見ではチープさがなく、キッチンにもなじみやすいデザインです。

取り付けできる場所は、光沢のある平らな面。タイルやガラス、鏡、プラスチック面、模様のない金属面などに対応しています。

さらに、カスミガラスやすりガラスといった微細なザラザラ面にも取り付け可能です。

一方で、粗いザラザラ面や、布・ビニル素材の壁紙、木壁、塗装合板などには不向き。吸盤の真空状態を保てないほど凹凸が大きい場所も取り付け不可です。

耐荷重は約800g！ジェル＆真空の強力固定で安定感あり！

設置方法は、裏面の透明シートをはがして壁に強く押し付け、本体のレバーを下げるだけ。真空の力を利用した取り付け具になっているため、しっかり固定されます。

実際に取り付けると、粘着テープのような感覚に近い強さで安定感があります。指で圧をかけても全然落ちません！画鋲を打ちたくない場所への代替案として◎

耐荷重は約800g。キッチングッズの保管や、干すときにも便利。数日そのまま掛けた状態でも落ちることはなく、安定していました。

吸盤は落ちやすい、という印象が変わるくらいしっかり固定されていました。

ただし、粘着力が強い分、剥がすときには注意が必要。特に古い賃貸物件のキッチンでよくみかける塗装合板では、表面の塗装が一緒に剥がれてしまうのでは？と感じました。

筆者宅のすりガラスに貼った場合はきれいに剥がせましたが、設置場所との相性を事前に確認しておくと安心です。また、吸盤の性質上、時間が経つと徐々に空気が入り込むため、定期的に付け直すのがおすすめです。

今回は、ダイソーの『キッチンツールフック（ジェル吸盤）』をご紹介しました。価格は100円とはいかないものの、高級感のある見た目としっかり固定される安心感が強み。

これまでフックが落ちてストレスを感じていた場所でも、安定して使える優秀アイテムです。気になる方はぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。