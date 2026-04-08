来シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）にはプレミアリーグから少なくとも5チームが出場することが確定した。7日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。欧州各国のリーグは、UEFA（欧州サッカー連盟）の男子クラブ大会であるチャンピオンズリーグ（CL）、ヨーロッパリーグ（EL）、カンファレンスリーグ（ECL）でのチームの成績に基づいて係数ランキングを獲得している。勝利で2ポイント、引き分けで1ポイントを得ることがで