今年6月11日に開幕するFIFAワールドカップ26で優勝を目指すサッカー日本代表は、最終メンバー発表前最後の親善試合に臨み、スコットランド代表とイングランド代表を相手にともに1ー0で勝利した。特に、イングランド代表からの勝利は世界にも衝撃を与えている。最新のFIFAランキング（今期間の試合後に発表）が4位で、優勝候補にも挙げられている強豪国を敵地で撃破。昨年10月に対戦したブラジル代表戦に続いて、日本代表はまたもワ