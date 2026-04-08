アーセナルは7日、チャンピオンズリーグ（CL）・準々決勝ファーストレグでスポルティングの本拠地に乗り込み、1−0で勝利した。同試合の後半アディショナルタイム、値千金の決勝ゴールを奪ったドイツ代表MFカイ・ハヴァーツが、『Amazon Prime』を通して喜びの声を届けた。スポルティングに所属する日本代表MF守田英正がスターティングメンバーに名を連ねた一戦は、序盤の6分にウルグアイ代表MFマクシミリアーノ・アラウホがク