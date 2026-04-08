NHK朝ドラ「ばけばけ」主題歌を担当した夫婦デュオのハンバート ハンバートが、9日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00)に出演する。 【写真】おトキちゃんとヘブン先生みたい♡武家屋敷前で雰囲気ありあり 心地よい旋律で世代を超えて支持を広げるハンバート ハンバートの2人。黒柳たっての希望により出演が実現した。今年で結成28年。「ばけばけ」主題歌や紅白歌合