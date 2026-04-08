NHK朝ドラ「ばけばけ」主題歌を担当した夫婦デュオのハンバート ハンバートが、9日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00)に出演する。



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心地よい旋律で世代を超えて支持を広げるハンバート ハンバートの2人。黒柳たっての希望により出演が実現した。今年で結成28年。「ばけばけ」主題歌や紅白歌合戦への初出場など、長年の活動が大きな結実を見せている。



その素顔は、男3兄弟を育てる等身大の父母。家族との時間を何より大切にするライフスタイルが、楽曲のリアリティや温かみに繋がっている。多忙な日常の中での家事分担や、夕飯を作ってくれるという息子とのエピソードも明かした。



大学での出会いや、当初は6人編成だったバンドが2人きりのスタイルへと変化していった結成秘話など、これまでの歩みを振り返る。



スタジオでは、話題の朝ドラ主題歌「笑ったり転んだり」を披露。さらに黒柳からの熱い要望に応え、急遽 他の楽曲も演奏する展開に。息の合った掛け合いと、音楽に対する真摯な姿勢。飾らない言葉で紡がれる自然体なトークを繰り広げた。



（よろず～ニュース編集部）