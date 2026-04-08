「阪神９−３ヤクルト」（７日、甲子園球場）阪神・佐藤輝明投手（２７）が今季１号をバックスクリーン左に放り込んだ。頼れる４番打者は豪快な打撃と同時に、実は優れた観察眼も魅力。そんな素顔を担当記者が明かした。◇◇昨年１２月、デイリースポーツの猛虎感動大賞を受賞し、来社してくれた。ふとした雑談中、ＭＶＰ男が気になるブレイク選手はいるのかを聞いてみた。少し悩ませた後、出てきた選手名が「嶋村か