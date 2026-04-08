「阪神９−３ヤクルト」（７日、甲子園球場）

阪神・佐藤輝明投手（２７）が今季１号をバックスクリーン左に放り込んだ。頼れる４番打者は豪快な打撃と同時に、実は優れた観察眼も魅力。そんな素顔を担当記者が明かした。

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昨年１２月、デイリースポーツの猛虎感動大賞を受賞し、来社してくれた。ふとした雑談中、ＭＶＰ男が気になるブレイク選手はいるのかを聞いてみた。少し悩ませた後、出てきた選手名が「嶋村かな。あいつの打撃はすごいですよ。ファームの試合も見てますから」だった。

昨季は２軍降格なし。同じチームとはいえ、そこまで接点はないはずなのに、どこで情報を仕入れているのか驚いた。佐藤輝が高評価した通り、嶋村は開幕前に支配下登録。バットでアピールを続け、開幕から１軍に帯同し続けている。

佐藤輝を見ていると観察眼に優れていると感じる。おそらく、ＷＢＣでトップ選手と過ごし、世界のスーパースターを目に焼きつけたことで吸収したことも多いはずだ。今年はいくつのアーチを描き、どんな成績を残してくれるのか。サトテル担当として、期待が膨らむばかりだ。（デイリースポーツ阪神担当・今西大翔）