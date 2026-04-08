日清製粉ウェルナのお馴染み投稿【MLB】ドジャース 14ー2 Bジェイズ （日本時間7日・トロント）ドジャース・大谷翔平投手は6日（日本時間7日）に敵地で行われたブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で出場すると、6回の第4打席で2試合連続となる3号ソロを放った。お馴染みの日本企業も祝福すると「かっこよくなってる」とファンも反応している。広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナは、昨年から続く企画を今季も展開。公式X（