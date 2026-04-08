日清製粉ウェルナのお馴染み投稿

【MLB】ドジャース 14ー2 Bジェイズ （日本時間7日・トロント）

ドジャース・大谷翔平投手は6日（日本時間7日）に敵地で行われたブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で出場すると、6回の第4打席で2試合連続となる3号ソロを放った。お馴染みの日本企業も祝福すると「かっこよくなってる」とファンも反応している。

広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナは、昨年から続く企画を今季も展開。公式X（旧ツイッター）で大谷が本塁打を放つごとにパンケーキを積み上げていく「SHO-TOWER」を披露している。

大谷は同日に左腕マンティプリーの、内角低めへのボール球と思われるシンカーを振り抜き、バックスクリーン左への3号とした。その14分後にウェルナは「2試合連続……すごいです!! 春らしく桜あんバターにしてみました」とパンケーキタワーの頂点にトッピングしている画像を投稿した。

SNS上のファンも大喜び。「夢の60段を」「美味しそう」「だんだん重くなっていきますよ」「いい感じで忙しくなりそう!? ですね」「どんどん行きましょう」「仕事はやっ」「これ食べたい売ってくれ」といったコメントが並んだ。（Full-Count編集部）