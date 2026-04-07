【モデルプレス＝2026/04/07】永作博美が主演を務めるTBS系ドラマ「時すでにおスシ！？」（毎週火曜よる10時〜）が、7日にスタート。人気芸人がサプライズ出演した。【写真】「時すでにおスシ！？」サプライズ登場した吉本人気芸人の“遺影”◆永作博美主演「時すでにおスシ！？」本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなと（まちやま・みなと）が、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始め