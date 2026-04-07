人気芸人「時すでにおスシ！？」“遺影”でサプライズ登場 TBSドラマ初出演で主人公の亡き夫役「かなり気合いが入っていたのですが、まさかの遺影でした」
【モデルプレス＝2026/04/07】永作博美が主演を務めるTBS系ドラマ「時すでにおスシ！？」（毎週火曜よる10時〜）が、7日にスタート。人気芸人がサプライズ出演した。
【写真】「時すでにおスシ！？」サプライズ登場した吉本人気芸人の“遺影”
本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなと（まちやま・みなと）が、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり、ロマンスあり、おスシありの完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を不慮の事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが飛び込んだのは、3ヶ月で鮨職人になれるという“鮨アカデミー”。その“鮨アカデミー”の堅物講師・大江戸海弥（おおえど・うみや）を松山ケンイチが演じる。他にもファーストサマーウイカ、中沢元紀、山時聡真、杏花、平井まさあき（男性ブランコ）、猫背椿、関根勤、有働由美子、佐野史郎が出演している。
この度、初回放送をもって後藤淳平（ジャルジャル）の出演が解禁となった。後藤が演じるのは、みなとの夫・待山航（まちやま・わたる）。航は14年前に不慮の事故で亡くなってしまい、初回放送では、絶妙な表情をした遺影で出演。今後どのように物語に登場するのか。
後藤がコンビを組むジャルジャルは、独自の感性光るコントで人気を博し、『キングオブコント2020』で優勝。芸人としてはもちろん、コントで培った演技力を活かしてNHK連続テレビ小説『ブギウギ』にも出演するなど俳優としても活動の幅を広げている。そんな後藤は、本作で民放GP帯連続ドラマ初出演を果たし、TBSドラマへの出演も今作が初となる。プロデューサーは「息子役の中沢元紀さんと親子としての“しっくり感”が群を抜いており、お顔立ちの雰囲気も含め、親子像として非常に自然に見えた」と起用の理由を明かした。（modelpress編集部）
永作博美さん演じる待山みなとの夫、待山航をやらせていただきます。永作さんの夫役ということでかなり気合いが入っていたのですが、まさかの遺影でした。遺影を撮影した日はとても穏やかな気持ちの良い天気で、かなりの遺影撮影日和だったと記憶しています。本来遺影の写真というのは遺影のつもりで撮ったものではないはずです。なので撮影当日は「これは遺影撮影ではなく、何気ない日常の写真だ」と思い込んで役作りをしました。ということで、みなとの第二の人生を天国から見守ることになります。今後、生きていた時代の航を見ることはできるのか！？ 楽しみにしていてください！
真剣に鮨職人を目指すクラスメイトと自分を比べて挫折しかけていたところを、大江戸（松山ケンイチ）の言葉で気持ちを新たに“鮨アカデミー”へ通い続けると決めたみなと（永作博美）。ある日、基礎練習ばかりでなかなか鮨を握らせてもらえないことに痺れを切らした胡桃（ファーストサマーウイカ）が大江戸に直談判。するとみなとたちに「アジの一品料理で自分の味を表現できれば、ネタを使った握りに進ませる」と宣言。自分の強みを見せるチャンスだと意気込む胡桃をよそにみなとは、いまさら“自分の味”とは、“自分の強み”とは何なのかと思い悩んでしまう。そんな中、離れて暮らす息子・渚（中沢元紀）と久々に会い、何気ない会話の中に、みなとは自分だけの「料理の原点」を思い出す。
一方、学長の横田（関根勤）からも「授業の進捗が遅いことで生徒からの不満がでないように」と大江戸は詰められていた。すると、横田の不安が的中。大江戸のクラスで事件が起こってしまう…！？
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【写真】「時すでにおスシ！？」サプライズ登場した吉本人気芸人の“遺影”
◆永作博美主演「時すでにおスシ！？」
本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなと（まちやま・みなと）が、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり、ロマンスあり、おスシありの完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を不慮の事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが飛び込んだのは、3ヶ月で鮨職人になれるという“鮨アカデミー”。その“鮨アカデミー”の堅物講師・大江戸海弥（おおえど・うみや）を松山ケンイチが演じる。他にもファーストサマーウイカ、中沢元紀、山時聡真、杏花、平井まさあき（男性ブランコ）、猫背椿、関根勤、有働由美子、佐野史郎が出演している。
◆ジャルジャル後藤淳平、民放GP帯連ドラ初出演
この度、初回放送をもって後藤淳平（ジャルジャル）の出演が解禁となった。後藤が演じるのは、みなとの夫・待山航（まちやま・わたる）。航は14年前に不慮の事故で亡くなってしまい、初回放送では、絶妙な表情をした遺影で出演。今後どのように物語に登場するのか。
後藤がコンビを組むジャルジャルは、独自の感性光るコントで人気を博し、『キングオブコント2020』で優勝。芸人としてはもちろん、コントで培った演技力を活かしてNHK連続テレビ小説『ブギウギ』にも出演するなど俳優としても活動の幅を広げている。そんな後藤は、本作で民放GP帯連続ドラマ初出演を果たし、TBSドラマへの出演も今作が初となる。プロデューサーは「息子役の中沢元紀さんと親子としての“しっくり感”が群を抜いており、お顔立ちの雰囲気も含め、親子像として非常に自然に見えた」と起用の理由を明かした。（modelpress編集部）
◆ジャルジャル後藤淳平コメント
永作博美さん演じる待山みなとの夫、待山航をやらせていただきます。永作さんの夫役ということでかなり気合いが入っていたのですが、まさかの遺影でした。遺影を撮影した日はとても穏やかな気持ちの良い天気で、かなりの遺影撮影日和だったと記憶しています。本来遺影の写真というのは遺影のつもりで撮ったものではないはずです。なので撮影当日は「これは遺影撮影ではなく、何気ない日常の写真だ」と思い込んで役作りをしました。ということで、みなとの第二の人生を天国から見守ることになります。今後、生きていた時代の航を見ることはできるのか！？ 楽しみにしていてください！
◆「時すでにおスシ！？」第2話あらすじ
真剣に鮨職人を目指すクラスメイトと自分を比べて挫折しかけていたところを、大江戸（松山ケンイチ）の言葉で気持ちを新たに“鮨アカデミー”へ通い続けると決めたみなと（永作博美）。ある日、基礎練習ばかりでなかなか鮨を握らせてもらえないことに痺れを切らした胡桃（ファーストサマーウイカ）が大江戸に直談判。するとみなとたちに「アジの一品料理で自分の味を表現できれば、ネタを使った握りに進ませる」と宣言。自分の強みを見せるチャンスだと意気込む胡桃をよそにみなとは、いまさら“自分の味”とは、“自分の強み”とは何なのかと思い悩んでしまう。そんな中、離れて暮らす息子・渚（中沢元紀）と久々に会い、何気ない会話の中に、みなとは自分だけの「料理の原点」を思い出す。
一方、学長の横田（関根勤）からも「授業の進捗が遅いことで生徒からの不満がでないように」と大江戸は詰められていた。すると、横田の不安が的中。大江戸のクラスで事件が起こってしまう…！？
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