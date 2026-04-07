乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。4月2日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、4月8日（水）にリリースされる41枚目となるシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」のMV（ミュージックビデオ）について語りました。乃木坂46の賀喜遥香＜リスナーからのメッセージ＞「遥香先生こんばんは