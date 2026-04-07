【モデルプレス＝2026/04/07】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）が、4月7日に放送されたNHK「うたコン」（毎週火曜夜8時〜）に生出演。新曲『劇薬中毒』に加え、中森明菜の名曲『少女A』をカバーした。【写真】25歳イコラブメンバー「雰囲気変わった」近影◆＝LOVE「うたコン」で市川由紀乃とコラボ2025年2月にリリースした楽曲『とくべチュ、して』が、ストリーミング累計1.4億回再生を突破し、TikTo