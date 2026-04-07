「太閤賞・Ｇ１」（７日、住之江）準優３レースが行われ、予選トップ通過の松井繁（５６）＝大阪・６４期・Ａ１＝が準優勝戦１１Ｒを逃げて快勝。９Ｒも１号艇の峰竜太（佐賀）が逃げたが１０Ｒは井上忠政（大阪）が２コースからのまくりで勝利し、優出を決めた。松井は８日に行われる１２Ｒの優勝戦で２００９年の５２回以来、５回目の太閤賞Ｖを狙う。ちなみに８日に行われる１２Ｒ優勝戦の枠番、メンバーは以下の通り１・