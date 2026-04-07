スペイン紙『マルカ』は6日、アトレティコ・マドリードのチャンピオンズリーグ（CL）における“キーマン”として、FWジュリアーノ・シメオネを挙げている。悲願のビッグイヤー戴冠を目指すロヒブランコスは、8日にCLノックアウトフェーズ・ラウンド8の1stレグでバルセロナと対戦する。図らずも、その“前哨戦”となった4日のラ・リーガ第30節では退場者を出したこともあって、最終的に1−2と逆転負けを喫したが、週明けのトレ