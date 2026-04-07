スポルティングを率いるルイ・ボルジェス監督が、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝1stレグのアーセナル戦に向けて意気込みを示した。6日、クラブの公式サイトがコメントを伝えている。CLリーグフェーズを7位で終えたスポルティングは、ラウンド16で、今大会の台風の目となったボデ/グリムトと対戦。1stレグで3点のビハインドを背負ったものの、本拠地での2ndレグで大逆転劇を演じることに、90分でスコアをタイに戻すと