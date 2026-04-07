◇パ・リーグ楽天3ー0日本ハム（2026年4月7日楽天モバイル最強パーク）楽天が今季2度目の完封勝ち。引き分けを挟み今季初の4連勝を飾り、貯金1の単独2位に浮上した。先発の前田健太投手（37）が4回途中に緊急降板するアクシデントに見舞われたが、救援陣が奮闘。開幕から9戦22発と勢いに乗る日本ハム打線を無得点に封じた。試合開始時間の仙台の気温は9度。寒さに加え強い風が吹きつける中での試合となった。先発投手