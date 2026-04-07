川崎市役所（資料写真）川崎市は７日、市内に住む３０代男性がはしかに感染したと発表した。直近の海外渡航歴はなく、感染経路を調べている。市健康福祉局によると、男性は４日に発熱の症状が出た。６日に医療機関を受診し、陽性が判明した。現在は自宅療養中で快方に向かっている。男性は周囲に感染させる可能性がある３日にＪＲ南武線武蔵小杉−登戸間と小田急線登戸−町田間を利用した。