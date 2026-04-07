雅子さまは皇太子妃時代に適応障害と診断され、長期にわたって療養を続けた。その背景には何があったのか。共同通信社会部編集委員の大木賢一さんは「天皇家という“家業”を継ぐなかでの世代間の対立があった」という――。（第1回）※本稿は、大木賢一『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」』（講談社）の一部を再編集したものです。写真＝時事通信フォト天皇陛下が66歳の誕生日を迎え、上皇ご夫妻にあいさつをするため仙洞御所