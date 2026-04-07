フリーアナウンサー・新井恵理那（36）の報告に祝福の声が寄せられている。【映像】新井恵理那のビキニ姿やプライベートショット2023年4月に一般男性との結婚を発表した新井。この年の10月に長男、2025年4月には長女を出産したことを公表し、1月9日に更新したInstagramでは「ビキニなんてもう着ることないと思ってたけど、おそろいになるなら…と着ちゃいました！むちむちbody！気分あがりました」と、長女との水着ショットも